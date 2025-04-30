Жінка з Одещини ошукала свою свекруху, в якої син зник без вісті на війні

Поліцейська з протоколом. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Мешканка Болградського району вкрала 179 тисяч гривень у своєї свекрові, які пенсіонерка отримала за зниклого без вісті сина. На жінку відкрили кримінальну справу, їй загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

72-річна жінка звернулася в поліцію та повідомила, що невідома особа викрала з її банківського рахунку майже 180 тисяч гривень. Ці кошти вона отримала від держави як допомогу членам родин зниклих безвісти військових. Заявниця дізналася про це, коли прийшла у фінансову установу знімати з картки гроші.



Поліцейські встановили, що до цього причетна 30-річна колишня невістка потерпілої. Фігурантка на прохання літньої жінки допомогла їй з оформленням документів та банківського рахунку. Пенсіонерка зняла частину грошей зі своєї картки і віддала колишній родичці для своїх онуків. Утім, тій цього виявилося замало, тому решту вона вирішила привласнити самостійно. Підозрювана на своєму смартфоні встановила додаток онлайн-банкінгу і ввела конфіденційні дані картки свекрухи. Так протягом 10-ти днів вона кількома транзакціями перерахувала собі 179 тисяч гривень, якими розпорядилася на власний розсуд.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за частини 1 статті 361 та частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та крадіжка в умовах воєнного стану). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

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