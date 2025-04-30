Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині ексневістка обікрала мати зниклого безвісти героя arrow

На Одещині ексневістка обікрала мати зниклого безвісти героя

30 квітня 2025 13:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Жінка з Одещини ошукала свою свекруху, в якої син зник без вісті на війні
Поліцейська з протоколом. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Мешканка Болградського району вкрала 179 тисяч гривень у своєї свекрові, які пенсіонерка отримала за зниклого без вісті сина. На жінку відкрили кримінальну справу, їй загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

72-річна жінка звернулася в поліцію та повідомила, що невідома особа викрала з її банківського рахунку майже 180 тисяч гривень. Ці кошти вона отримала від держави як допомогу членам родин зниклих безвісти військових. Заявниця дізналася про це, коли прийшла у фінансову установу знімати з картки гроші.

Поліцейські встановили, що до цього причетна 30-річна колишня невістка потерпілої. Фігурантка на прохання літньої жінки допомогла їй з оформленням документів та банківського рахунку. Пенсіонерка зняла частину грошей зі своєї картки і віддала колишній родичці для своїх онуків. Утім, тій цього виявилося замало, тому решту вона вирішила привласнити самостійно. Підозрювана на своєму смартфоні встановила додаток онлайн-банкінгу і ввела конфіденційні дані картки свекрухи. Так протягом 10-ти днів вона кількома транзакціями перерахувала собі 179 тисяч гривень, якими розпорядилася на власний розсуд.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за частини 1 статті 361 та частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та крадіжка в умовах воєнного стану). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про командира, який оформив бойові виплати за ремонт. А також про військового, в якого знайшли наркотики.

Одеса гроші Одеська область Новини Одеси крадіжка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама