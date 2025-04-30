Командир частини відправив бійців ЗСУ на ремонт своєї квартири - ДБР

Затримання командира. Фото: Державне бюро розслідувань

Командир однієї з військових частин Одеської області використовував чотирьох підлеглих бійців для ремонту квартири та виписував їм за це бойові виплати. Однак на цьому його викрили правоохоронці та відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, посадовець направив чотирьох військових на ремонт квартири в Подільську, яку оформив на матір цивільної дружини. Протягом грудня 2024 — квітня 2025 року службовці, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку. При цьому усі вони отримували бойові виплати. У результаті таких дій державі завдано збитків на понад 500 тисяч гривень. Працівники ДБР затримали фігуранта безпосередньо в апартаментах, де проводились роботи.

Ремонт в квартирі. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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