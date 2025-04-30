Командир части отправил бойцов ВСУ на ремонт своей квартиры - ГБР

Задержание командира. Фото: Государственное бюро расследований

Командир одной из воинских частей Одесской области использовал четырех подчиненных бойцов для ремонта квартиры и выписывал им за это боевые выплаты. Однако на этом его разоблачили правоохранители и открыли уголовное дело.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, чиновник направил четырех военных на ремонт квартиры в Подольске, которую оформил на мать гражданской жены. В течение декабря 2024 — апреля 2025 года служащие, вместо выполнения боевых задач, занимались ремонтом: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику. При этом все они получали боевые выплаты. В результате таких действий государству нанесен ущерб на более 500 тысяч гривен. Работники ГБР задержали фигуранта непосредственно в апартаментах, где проводились работы.

Ремонт в квартире, фото: Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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