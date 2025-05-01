Житель Одесской области снимал на телефон порно и отправлял его 12-летней девочке

Режиссер порно. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области снимал видео порнографического характера и отправлял его 12-летней соседке. На мужчину открыли уголовное дело, ему грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 22-летний житель Березовского района намеренно дома снимал на телефонную камеру удовлетворение собственной половой страсти. Видеозаписи порнографического характера он отправлял через социальную сеть в чат знакомой 12-летней девочке, с которой проживает в одном населенном пункте. Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого, в ходе которого изъяли ряд вещественных доказательств противоправной деятельности.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 301, и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (изготовление порнографии с целью распространения среди несовершеннолетних и развратные действия в отношении малолетнего лица). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который бросил гранату в полицейских. А также о военном, который любит домашнее насилие.