В одном из одесских супермаркетов нашли тело грузчика - подробности

Полицейский на месте. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В одном из одесских супермаркетов нашли тело грузчика. Сотрудника магазина обнаружили в шахте лифта, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства его гибели.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Тело в шахте

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека). В рамках производства тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

"После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана оценка действиям лиц, которые несут ответственность за соблюдение мер безопасности на производстве",— говорится в сообщении полицейских.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который отправлял видео половых актов маленькой девочке. А также о жителе Николаевщины, который бросил гранату в полицейских.