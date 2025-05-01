Судовий вирок колишньому заступнику голови Фонтанської ОТГ Петру Щирбі

Петро Щирба. Фото: Петро Щирба в соцмережі

Заступника голови Фонтанської сільради Одеської області Петра Щирбу засудили до 2,6 років за допомогу в ухиленні від служби. Адвокати посадовця стверджували, що ця справа — провокація СБУ, однак захисту не вдалося врятувати фігуранта від вироку.

Про це Новини.LIVE дізналися із вироку Комінтернівського райсуду.

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Подробиці справи

Петра Щирбу затримали у 2024 році у службовому кабінеті після передачі йому 800 доларів, причому ще 4000 доларів він отримав на попередній зустрічі. Фігурант обіцяв вплинути на рішення про визнання призовника непридатним до служби. Чиновник очолював мобілізаційну комісію сільради та мав контакти з ТЦК. Тому він дав "клієнту" номер телефону "потрібної людини" та попросив спілкуватися лише через месенджери. Однак документів чоловік так і не отримав. Щирба годував його обіцянками: то пропонував лягти до лікарні для фіктивного діагнозу, то їхати на полігон у Чабанку, то зробити рентген спини. Все це, за його словами, було потрібне для оформлення відстрочки. Він навіть видав повістку з печаткою ТЦК, яка нібито дозволяла вільно пересуватися та уникати блокпостів.

У березні 2024 року, коли Петро Щирба почав уникати дзвінків, чоловік запідозрив обман. Ситуація загострилася, коли він отримав справжню повістку від ТЦК на блокпосту. Військовозобов'язаний звернувся до Щирби з вимогою повернути 4000 доларів, але той заявив, що людина, яка мала допомогти, зникла. Натомість посадовець запропонував новий варіант — відстрочку на півроку за додаткові 800 доларів. Тоді "клієнт", втративши довіру, звернувся до правоохоронців.

Що вирішив суд

У суді Петро Щирба своєї провини не визнав. Він стверджував, що два хабарі у 2024 році були частиною погашення боргу за оренду будівельної техніки ще з 2017 року. За його словами, загальний борг становив 12 тис. доларів, але документальних підтверджень він не надав, посилаючись лише на записи у блокноті та свідків. Листування про хабар він пояснити не зміг, посилаючись на погану пам'ять. Адвокат посадовця наполягав, що справа — це провокація СБУ.

Петра Щирбу визнали винним за ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом). Суд прирік посадовця до 2 років та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який хотів розбещити маленьку дівчинку. А також про вирок військовому за домашнє насильство.