Судебный приговор бывшему заместителю председателя Фонтанской ОТГ Петру Щирбе

Петр Щирба. Фото: Петр Щирба в соцсети

Заместителя главы Фонтанского сельсовета Одесской области Петра Щирбу приговорили к 2,6 годам за помощь в уклонении от службы. Адвокаты чиновника утверждали, что это дело — провокация СБУ, однако защите не удалось спасти фигуранта от приговора.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Коминтерновского райсуда.

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Подробности дела

Петра Щирбу задержали в 2024 году в служебном кабинете после передачи ему 800 долларов, причем еще 4000 долларов он получил на предыдущей встрече. Фигурант обещал повлиять на решение о признании призывника непригодным к службе. Чиновник возглавлял мобилизационную комиссию сельсовета и имел контакты с ТЦК. Поэтому он дал "клиенту" номер телефона "нужного человека" и попросил общаться только через мессенджеры. Однако документов мужчина так и не получил. Щирба кормил его обещаниями: то предлагал лечь в больницу для фиктивного диагноза, то ехать на полигон в Чабанку, то сделать рентген спины. Все это, по его словам, было нужно для оформления отсрочки. Он даже выдал повестку с печатью ТЦК, которая якобы позволяла свободно передвигаться и избегать блокпостов.

В марте 2024 года, когда Петр Щирба начал избегать звонков, мужчина заподозрил обман. Ситуация обострилась, когда он получил настоящую повестку от ТЦК на блокпосту. Военнообязанный обратился к Щирбе с требованием вернуть 4000 долларов, но тот заявил, что человек, который должен был помочь, исчез. Вместо этого чиновник предложил новый вариант — отсрочку на полгода за дополнительные 800 долларов. Тогда "клиент", потеряв доверие, обратился к правоохранителям.

Что решил суд

В суде Петр Щирба своей вины не признал. Он утверждал, что две взятки в 2024 году были частью погашения долга за аренду строительной техники еще с 2017 года. По его словам, общий долг составлял 12 тыс. долларов, но документальных подтверждений он не предоставил, ссылаясь только на записи в блокноте и свидетелей. Переписку о взятке он объяснить не смог, ссылаясь на плохую память. Адвокат чиновника настаивал, что дело — это провокация СБУ.

Петра Щирбу признали виновным по ч.2 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Суд приговорил чиновника к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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