В Одесской области

Военный мужчина. Фото иллюстративное: depositphotos

Военный из Одесской области неоднократно воровал бытовую технику, телефоны, деньги и другое имущество граждан, пока его не разоблачили сотрудники полиции. На служащего открыли уголовное дело и направили его в суд.

Об этом Новини.LIVE из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Великой Михайловки проник в жилище соседки, украл ее мобильный телефон, микроволновую печь и продал их. Но на этом служащий не остановился. Через некоторое время он наведался в местный Центр культуры и присвоил еще один смартфон. А потом, проходя мимо магазина "Ромашка", мужчина увидел чужой спортивный велосипед марки SPARK, сел на него и поехал домой, решив, что так будет удобнее. Кроме того, находясь дома у своего знакомого, фигурант украл ключи от мастерской владельца помещения и применил их, для того чтобы похитить у товарища Samsung Galaxy A04 и деньги.

На суде фигурант раскаялся в содеянном и заявил, что даже вернул украденный велосипед, присвоенные средства и телефон своему знакомому. Добавил также, что извинился перед одним из потерпевших.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч.4 ст. 185 Криминального кодекса Украины (кража) и назначили ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Раскаяние и наличие малолетнего ребенка на содержании не помогла ему из-за большого количества правонарушений. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно мы также писали о мужчине, который не явился в ТЦК. А также о военнослужащем, которого судили за домашнее насилие.