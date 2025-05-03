Прикордонник переправляв ухилянтів до ПМР за $6500

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: Shutterstock

На Одещині службовець Держприкордонслужби організував канал втечі ухилянтів за кордон. Він брав участь у схемі, за якою охочі заплатити могли перетнути кордон у напрямку невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Вартість "квитка на волю" — 6 500 доларів США. Правоохоронці викрили його злочинну діяльність, і він отримав покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Прикордонник переправляв ухилянтів

З матеріалів слідства відомо, що схема працювала так: у місті Одеса на вулиці Одарія поблизу "Радіоринку" один із майбутніх ухилянтів випадково познайомився з жінкою. Вона запропонувала допомогу з виїздом за кордон і надіслала йому посилання на Telegram-канал. Там за 6 000-6 500 доларів США обіцяли "вирішити питання". Чоловіку запропонували варіант із перетином кордону поза пунктом пропуску — через "зеленку" біля молдовського напрямку, усього 100 метрів пішки.

До місця його мав підвезти невідомий, а вже біля кордону його мав зустріти прикордонник — саме той самий головний сержант, який, знаючи розташування нарядів та вразливі місця охорони рубежу, супроводжував порушників.

Правоохоронці зафіксували факт передачі документів, фото грошей, листування в Telegram і планування виїзду. За ціною 6 500 доларів США, з яких 1 000 доларів США мали бути авансом, організатори вже переправили кількох людей — принаймні три таких випадки вдалося підтвердити слідству.

"Клієнт" мав переказати кошти через криптовалюту або банківську картку. Саме цей платіж став доказом у справі.

Провозили ухилянтів через пункт у молдовському напрямку, де не було офіційного пропуску, а саме "Кучургани". Чоловіків забирали з Одеси, зазвичай — із району Балківської біля ЖК "Сім Самураїв".

Яке покарання за переправлення ухилянтів

Прикордонника затримали, коли один з "клієнтів" передав йому частину грошей і документи. Він отримав покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні строком два роки.

Нагадаємо, військовий з Одещини неодноразово крав побутову техніку, телефони, гроші та інше майно громадян, доки його не викрили співробітники поліції. Також ми писали про військовослужбовця, якого судили за домашнє насильство.