На Одещині затримали таксиста, який переправляв ухилянтів у Молдову - що загрожує

Затриманий з поліцією. Фото: ГУНП в Одеській області

На Одещині затримали таксиста з Вінничини, який намагався незаконно перевезти військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Водію загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними слідства, неподалік одного з сіл Подільського району, прикордонники зупинили легковик марки "Рено". Таксист та чотири його пасажири слідували в напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону. Як з’ясувалося, мешканці Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей мали намір незаконно потрапити на територію суміжної країни. Для реалізації задуманого, чоловіки звернулись за допомогою до адміна каналу у соцмережі, який мав надавати вказівки щодо маршруту. Свою роботу координатор оцінив у 28,5 тис. доларів США. Вказану суму ухилянти перерахували на його крипто гаманець та чекали подальших вказівок. Організатор, сконтактував клієнтів зі своїм пособником — водієм, який займався їх безпосередньою доставкою. За його вказівкою, мандрівники прибули до Вінниці, звідки вирушили в напрямку держрубежу. Вартість послуг таксі складала 10 тис. гривень з кожного пасажира.

Яке покарання загрожує

Перевізнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А пасажирас загрожує до 8500 гривень штрафу за ст. 204-1 КУпАП (Спроба незаконного перетинання держрубіжу).

Нагадаємо. нщеодавно ми писали про викриття каналу переправлення для ухилянтів. А також про білий квиток за 25 тисяч доларів.