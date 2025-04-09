В Одесской области накрыли канал переправки мужчин за границу

Подозреваемый с деньгами. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области заблокировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. К сделке также были причастны жители Запорожской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой и Львовской областей.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, дельцы предлагали желающим организовать их выезд за границу: оформить фиктивные медицинские документы с последующим исключением из воинского учета. А также проработать логистические маршруты по так называемой зеленке вне пунктов пропуска, трансфер в тайниках. В зависимости от выбранного варианта, количества "клиентов" и возможных рисков, стоимость услуг колебалась от 2 300 до 16 000 долларов с человека. В Запорожской области мужчина обещал за 15 000 долларов помочь с оформлением справок о наличии инвалидности, а в Закарпатской за 25 000 долларов обещали провести трех "клиентов" лесополосой вне КПП. На Львовщине фигуранты переоборудовали микроавтобус, сделав в нем тайник, где перевозили граждан, а за место брали от 12 000 до 16 000 долларов. На пункте пропуска "Шегини" правоохранители остановили микроавтобус, в скрытой конструкции которого обнаружили трех человек, которые пытались избежать контроля на границе. Среди фигурантов были и жители Одесской области.

Подозреваемый под забором. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Подозреваемый в туалете. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

У подозреваемых изъяли деньги на общую сумму более 800 тысяч гривен, рации, навигаторы.

Какое наказание грозит

Организаторам объявили подозрения по статье 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о подготовке терактов на железной дороге. А также о жестком и дерзком нападении на пенсионеров Одесской области.