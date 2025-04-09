На Одещині накрили канал переправлення чоловіків за кордон

Підозрюваний з грошима. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

На Одещині заблокували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. До оборудки також були причетні мешканці Запорізької, Закарпатської, Чернівецької, Вінницької та Львівської областей.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, ділки пропонували охочим організувати їх виїзд за кордон: оформити фіктивні медичні документи з подальшим виключенням з військового обліку. А також проробити логістичні маршрути так званою зеленкою поза пунктами пропуску, трансфер у схованках. Залежно від обраного варіанту, кількості "клієнтів" та можливих ризиків, вартість послуг коливалася від 2 300 до 16 000 доларів з людини. В Запорізькій області чоловік обіцяв за 15 000 доларів допомогти з оформленням довідок щодо наявності інвалідності, а в Закарпатській за 25 000 доларів обіцяли провести трьох "клієнтів" лісосмугою поза КПП. На Львівщині фігуранти переобладнали мікроавтобус, зробивши у ньому схованку, де перевозили громадян, а за місце брали від 12 000 до 16 000 доларів. У пункті пропуску "Шегині" правоохоронці зупинили мікроавтобус, у прихованій конструкції якого виявили трьох осіб, які намагалися уникнути контролю на кордоні. Серед фігурантів були й мешканці Одещини.

Підозрюваний під забором. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Підозрюваний в туалеті. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В підозрюваних вилучили гроші на загальну суму понад 800 тисяч гривень, рації, навігатори.

Яке покарання загрожує

Організаторам оголосили підозри за статтею 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підготовку терактів на залізниці. А також про жорсткий та зухвалий напад на пенсіонерів Одещини.