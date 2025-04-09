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Готовили теракты на путях — в Одессе разоблачили 4 агентов ФСБ

9 апреля 2025 17:42
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одессе задержали 4 агентов ФСБ, которые готовили теракты
Задержание подозреваемого. Фото: Служба безопасности Украины
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе разоблачили 4 поджигателей, которые работали по заказу ФСБ. В составе двух групп они порознь уничтожили 7 релейных шкафов и сигнальных установок на железной дороге.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Одесской области.

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Подробности дела

Одна из задержанных — 34-летняя одесситка, которая привлекла к подрывной деятельности своего 16-летнего сына. Еще двое — несовершеннолетние лицеисты, которые после совершения поджогов на железной дороге изготовили самодельное взрывное устройство для организации теракта возле админздания местного ТЦК. Правоохранители разоблачили всех фигурантов еще на этапе подготовки и тем самым предотвратили подрыв вблизи военного объекта.

Готовили теракты — в Одессе разоблачили 4 агентов ФСБ - фото 1
Переписка с ФСБ. Фото: Служба безопасности Украины
Готовили теракты — в Одессе разоблачили 4 агентов ФСБ - фото 2
Вербовка агентов. Фото: Служба безопасности Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 28, и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц и организованной группой в условиях военного положения). Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о дерзком ограблении в Одесской области. А также о диверсии на железной дороге.

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