В Одессе задержали 4 агентов ФСБ, которые готовили теракты

Задержание подозреваемого. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе разоблачили 4 поджигателей, которые работали по заказу ФСБ. В составе двух групп они порознь уничтожили 7 релейных шкафов и сигнальных установок на железной дороге.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Одесской области.

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Подробности дела

Одна из задержанных — 34-летняя одесситка, которая привлекла к подрывной деятельности своего 16-летнего сына. Еще двое — несовершеннолетние лицеисты, которые после совершения поджогов на железной дороге изготовили самодельное взрывное устройство для организации теракта возле админздания местного ТЦК. Правоохранители разоблачили всех фигурантов еще на этапе подготовки и тем самым предотвратили подрыв вблизи военного объекта.

Переписка с ФСБ. Фото: Служба безопасности Украины

Вербовка агентов. Фото: Служба безопасности Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 28, и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц и организованной группой в условиях военного положения). Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о дерзком ограблении в Одесской области. А также о диверсии на железной дороге.