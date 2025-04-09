В Одесі затримали 4 агентів ФСБ, які готували теракти

Затримання підозрюваного. Фото: Служба безпеки України

В Одесі викрито 4 підпалювачів, які працювали на замовлення ФСБ. У складі двох груп вони порізно знищили 7 релейних шаф та сигнальних установок на залізниці.

Про це повідомляє Служба безпеки України в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Одна із затриманих — 34-річна одеситка, яка залучила до підривної діяльності свого 16-річного сина. Ще двоє — неповнолітні ліцеїсти, які після вчинення підпалів на залізниці виготовили саморобний вибуховий пристрій для організації теракту біля адмінбудівлі місцевого ТЦК. Правоохоронці викрили усіх юнаків ще на етапі підготовки і тим самим запобігли підриву поблизу військового об’єкта.

Листування з ФСБ. Фото: Служба безпеки України

Вербування агентів. Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 28, та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб та організованою групою в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зухвале пограбування на Одещині. А також про диверсію на залізниці.