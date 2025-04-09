Угрожая пистолетами, ограбили пожилых людей в Одесской области

Фигурант с правоохранителями. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Измаиле Одесской области двое мужчин залезли в дом пожилых супругов с пистолетами и отобрали все деньги. Полицейские разыскали правонарушителей и открыли на них уголовные дела.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, житель Одесчины и его приятель из другой области проникли во двор 72-летнего мужчины и его 71-летней жены, перескочив через забор. Дождавшись, когда хозяин выйдет на улицу, злоумышленники связали ему и женщине руки кабельными стяжками, а затем запугали пистолетом, чтобы узнать, где находятся деньги. Забрав из дома почти 93 тысячи гривен, правонарушители скрылись. Однако через несколько часов полицейские разыскали их в Одесской и Николаевской областях.

Полиция на месте ограбления. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Ими оказались ранее судимые мужчины в возрасте 56 и 62 лет. Во время проведения обысков по местам жительства задержанных правоохранители изъяли большую часть похищенных средств, которые те поделили между собой и начали тратить. Кроме того, нашли мобильные телефоны, одежду и маски, в которых мужчины находились в момент совершения преступления, сигнальный и пневматический пистолеты. У младшего по возрасту фигуранта изъяли еще и большое количество вещества растительного происхождения, похожего на марихуану. Часть вещественных доказательств направлено на экспертные исследования.

Задержание фигуранта, фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигурантам объявили о подозрении по статье 187 Уголовного кодекса Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенном с угрозой применения насилия). Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который отобрал у приятеля телефон. А также о бандите, который сбил женщину с ног и отобрал ее вещи.