Погрожуючи пістолетами, пограбували літніх людей на Одещині

Фігурант з правоохоронцями. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В Ізмаїлі на Одещині двоє чоловіків залізли в дім літнього подружжя з пістолетами та відібрали всі гроші. Поліцейські розшукали правопорушників та відкрили на них кримінальні справи.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, житель Одещини та його приятель з іншої області проникли на подвір’я 72-річного чоловіка і його 71-річної дружини, перескочивши через паркан. Дочекавшись, коли господар вийде на вулицю, зловмисники зв’язали йому та жінці руки кабельними стяжками, а потім залякали пістолетом, щоб дізнатися, де знаходяться гроші. Забравши з оселі майже 93 тисячі гривень, правопорушники втекли. Проте, за кілька годин поліцейські розшукали їх на Одеській та Миколаївськоій областях.

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Полиция на месте ограбления. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Ними виявилися раніше засуджені чоловіки віком 56 та 62 років. Під час проведення обшуків за місцями проживання затриманих, правоохоронці вилучили більшу частину викрадених коштів, які ті поділили між собою і почали витрачати. Крім того, знайшли мобільні телефони, одяг та маски, в яких чоловіки знаходились у момент скоєння злочину, сигнальний та пневматичний пістолети. У молодшого за віком фігуранта вилучили ще й велику кількість речовини рослинного походження, схожої на марихуану. Частину речових доказів скеровано на експертні дослідження.

Затримання фігуранта. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігурантам оголосили про підозру за 4 статті 187 Кримінального кодексу України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з погрозою застосування насильства). Їм загрожує до 15-ти років ув'язнення із конфіскацією майна.

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Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який пограбував приятеля на телефон. А також про бандита, який збив жінку з ніг та відібрав її речі.

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