В Одесской области задержали таксиста, который переправлял уклонистов в Молдову - что грозит

Задержанный с полицией. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области задержали таксиста из Винницкой области, который пытался незаконно перевезти военнообязанных мужчин за границу. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, недалеко от одного из сел Подольского района, пограничники остановили легковушку марки "Рено". Таксист и четыре его пассажира следовали в направлении приднестровского сегмента украинско-молдавской границы. Как выяснилось, жители Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей намеревались незаконно попасть на территорию сопредельной страны. Для реализации задуманного, мужчины обратились за помощью к админу канала в соцсети, который должен был предоставлять указания по маршруту. Свою работу координатор оценил в 28,5 тыс. долларов США. Указанную сумму уклонисты перечислили на его крипто кошелек и ждали дальнейших указаний. Организатор, сконтактировал клиентов со своим пособником — водителем, который занимался их доставкой. По его указанию, путешественники прибыли в Винницу, откуда отправились в направлении госграницы. Стоимость услуг такси составляла 10 тыс. гривен с каждого пассажира.

Какое наказание грозит

Перевозчику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу). Ему грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. А пассажирам грозит до 8500 гривен штрафа по ст. 204-1 КУоАП (Попытка незаконного пересечения госграницы).

Напомним. нщеодавно мы писали о разоблачении канала переправки для уклонистов. А также о белом билете за 25 тысяч долларов.