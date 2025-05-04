Коммунистическая пропаганда в Одесской области через "Одноклассники"

Женщина в отделении полиции. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области правоохранители разоблачили женщину, которая, распространяла коммунистическую символику в запрещенной социальной сети "Одноклассники". Ее действия стали основанием для уголовного производства.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Женщина репостила коммунистическую символику

Женщина, зная о блокировании доступа к социальной сети "Одноклассники" в Украине, с 2022 года создала аккаунт под псевдонимом LANA KOS и активно распространяла контент, пропагандирующий коммунистический тоталитарный режим. Используя VPN, она имела доступ к запрещенному ресурсу и публиковала свободно доступные посты с коммунистической символикой. Среди публикаций — видео с пропагандой "спецопераций" и обращения, прославляющие советский режим.

Среди публикаций, которые она разместила на своей странице, были следующие:

"Слава Советской милиции"

"10 апреля — День освобождения Одессы"

сообщения с георгиевской лентой и советской символикой

видео с лозунгами в поддержку российской агрессии

заявления о том, что Одесса является "российским городом", в которых воспевается роль СССР во Второй мировой войне.

Какое наказание за репост запрещенной символики

Эти публикации были доступны для неограниченного круга пользователей, включая граждан Украины. В суде женщина вины не признала и воспользовалась правом не давать показания. За такие действия женщина ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на два года.

Напомним, в Одесской области мужчина через соцсети распространял запрещенную символику и пропагандировал коммунизм. Также в Одесской области осудили секретаршу лицея за распространение запрещенной коммунистической символики в соцсетях.