Комуністична пропаганда на Одещині через "Однокласники"

На Одещині покарали жінку, яка публікувала заборонену символіку
В Одеській області правоохоронці викрили жінку, яка поширювала комуністичну символіку в забороненій соціальній мережі "Однокласники". Її дії стали підставою для кримінального провадження.
Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.
Жінка репостила комуністичну символіку
Жінка, знаючи про блокування доступу до соціальної мережі "Однокласники" в Україні, з 2022 року створила акаунт під псевдонімом LANA KOS та активно поширювала контент, що пропагує комуністичний тоталітарний режим. Використовуючи VPN, вона мала доступ до забороненого ресурсу та публікувала вільно доступні пости з комуністичною символікою. Серед публікацій — відео з пропагандою "спецоперацій" та звернення, що прославляють радянський режим.
Серед публікацій, які вона розмістила на своїй сторінці, були такі:
- "Слава Советской милиции"
- "10 апреля — День освобождения Одессы"
- дописи з георгіївською стрічкою та радянською символікою
- відео з гаслами на підтримку російської агресії
- заяви про те, що Одеса є "російським містом", в яких оспівується роль СРСР у Другій світовій війні.
Яке покарання за репост забороненої символіки
Ці публікації були доступні для необмеженого кола користувачів, включаючи громадян України. В суді жінка вини не визнала та скористалася правом не свідчити. За такі дії жінка їй було призначено покарання у вигляді обмеження волі на два роки.
Нагадаємо, в Одеській області чоловік через соцмережі поширював заборонену символіку та пропагував комунізм. Також на Одещині засудили секретарку ліцею за поширення забороненої комуністичної символіки у соцмережах.
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