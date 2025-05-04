Комуністична пропаганда на Одещині через "Однокласники"

Жінка у відділку поліції. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці викрили жінку, яка поширювала комуністичну символіку в забороненій соціальній мережі "Однокласники". Її дії стали підставою для кримінального провадження.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Жінка репостила комуністичну символіку

Жінка, знаючи про блокування доступу до соціальної мережі "Однокласники" в Україні, з 2022 року створила акаунт під псевдонімом LANA KOS та активно поширювала контент, що пропагує комуністичний тоталітарний режим. Використовуючи VPN, вона мала доступ до забороненого ресурсу та публікувала вільно доступні пости з комуністичною символікою. Серед публікацій — відео з пропагандою "спецоперацій" та звернення, що прославляють радянський режим.

Серед публікацій, які вона розмістила на своїй сторінці, були такі:

"Слава Советской милиции"

"10 апреля — День освобождения Одессы"

дописи з георгіївською стрічкою та радянською символікою

відео з гаслами на підтримку російської агресії

заяви про те, що Одеса є "російським містом", в яких оспівується роль СРСР у Другій світовій війні.

Яке покарання за репост забороненої символіки

Ці публікації були доступні для необмеженого кола користувачів, включаючи громадян України. В суді жінка вини не визнала та скористалася правом не свідчити. За такі дії жінка їй було призначено покарання у вигляді обмеження волі на два роки.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік через соцмережі поширював заборонену символіку та пропагував комунізм. Також на Одещині засудили секретарку ліцею за поширення забороненої комуністичної символіки у соцмережах.