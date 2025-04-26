Секретарка ліцею в Одеській області засуджена за символіку СРСР

Поліцейський з затриманою. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одеській області засудили секретарку ліцею за поширення забороненої комуністичної символіки у соцмережах. Жінка, яка має громадянство України та Росії, публікувала в мережі фото з гербом СРСР і гаслом радянського періоду.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Поширювала заборонену символіку

Відомо, що 38-річна жінка уродженкою Потсдама (Німеччина), має вищу освіту, заміжня і виховує неповнолітню дитину 2010 року народження. За даними слідства, 28 квітня 2021 року, перебуваючи вдома, вона зі свого мобільного телефону "iPhone 7" опублікувала фотографію із зображенням п'ятикутної зірки, герба СРСР та написом "Мы — наследники Победы". Зазначене зображення було доступне для необмеженого кола користувачів соцмережі.

Яке покарання за розповсюдження радянської символіки

Жінці висунули обвинувачення за статтею поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. Під час розгляду справи обвинувачена уклала угоду з прокуратурою Доброславської окружної прокуратури Одеської області, визнавши свою вину. Сторони погодили покарання — три роки позбавлення волі без конфіскації майна, зі звільненням від відбування покарання на випробувальний строк один рік.

Суд попередив її, що у разі вчинення нового злочину протягом випробувального терміну рішення буде переглянуте, і вона може бути направлена до відбування реального терміну ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині неповнолітній хлопець навмисно підпалив дві трансформаторні підстанції. Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Приходька з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.