Підліток підпалив дві трансформаторні підстанції на Одещині

Пожежа на трансформаторній підстанції. Фото ілюстративне: ДСНС

На Одещині неповнолітній хлопець навмисно підпалив дві трансформаторні підстанції. Внаслідок пожеж сталося автоматичне аварійне вимкнення електрообладнання. Суд визнав підлітка винним, але звільнив від реального ув’язнення: хлопця зобов’язали співпрацювати з органом пробації та призначили штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Підліток палив електропідстанції

З матеріалів слідства відомо, що увечері 26 листопада 2024 року біля будинку №103 на вулиці Матроська в селі Кислиця неповнолітній підпалив трансформаторну підстанцію №84. Він заздалегідь приніс легкозаймисту речовину та стороннє джерело вогню. Пожежа спричинила відключення обладнання та пошкодила об’єкт, що належить до енергосистеми. АТ "ДТЕК Одеські електромережі" зазнало збитків на суму понад 2,3 тисячі гривень.

Через два дні, 28 листопада, він підпалив ще одну трансформаторну підстанцію — №88, розташовану біля будинку №156 на тій самій вулиці. І знову вогонь вивів із ладу електрообладнання, цього разу завдавши компанії збитків майже на 9 тисяч гривень. Після кожного підпалу хлопець тікав із місця події.

Яке покарання за підпал електропідстанції

У суді він повністю визнав провину, розкаявся та пояснив, що не усвідомлював наслідків своїх дій. Оскільки злочини були вчинені в неповнолітньому віці, а їх наслідки не стали критичними, суд вирішив не відправляти хлопця до в’язниці. Йому призначили 3 роки позбавлення волі, але звільнили з випробувальним терміном на 1 рік.

Крім того, суд зобов’язав його періодично з’являтися до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи навчання та не виїжджати з України без дозволу. А з його законного представника стягнуто майже 49 000 грн за судову експертизу.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який на тлі конфлікту підпалив чужий автомобіль. Також ми писали, що у Харкові двоє місцевих чоловіків на замовлення спалили два військових автомобілі.