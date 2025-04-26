Подросток поджег две трансформаторные подстанции в Одесской области

Пожар на трансформаторной подстанции. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Одесской области несовершеннолетний парень намеренно поджег две трансформаторные подстанции. В результате пожаров произошло автоматическое аварийное отключение электрооборудования. Суд признал подростка виновным, но освободил от реального заключения: парня обязали сотрудничать с органом пробации и назначили штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Подросток поджигал электроподстанции

Из материалов следствия известно, что вечером 26 ноября 2024 года возле дома №103 на улице Матросская в селе Кислица несовершеннолетний поджег трансформаторную подстанцию №84. Он заранее принес легковоспламеняющееся вещество и посторонний источник огня. Пожар вызвал отключение оборудования и повредил объект, принадлежащий к энергосистеме. АО "ДТЭК Одесские электросети" понесло убытки на сумму более 2,3 тысячи гривен.

Через два дня, 28 ноября, он поджег еще одну трансформаторную подстанцию — №88, расположенную возле дома №156 на той же улице. И снова огонь вывел из строя электрооборудование, на этот раз нанеся компании ущерб почти на 9 тысяч гривен. После каждого поджога парень убегал с места происшествия.

Какое наказание за поджог электроподстанции

В суде он полностью признал вину, раскаялся и объяснил, что не осознавал последствий своих действий. Поскольку преступления были совершены в несовершеннолетнем возрасте, а их последствия не стали критическими, суд решил не отправлять парня в тюрьму. Ему назначили 3 года лишения свободы, но освободили с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, суд обязал его периодически являться в органы пробации, сообщать об изменении места жительства или учебы и не выезжать из Украины без разрешения. А с его законного представителя взыскано почти 49 000 грн за судебную экспертизу.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который на фоне конфликта поджег чужой автомобиль. Также мы писали, что в Харькове двое местных мужчин на заказ сожгли два военных автомобиля.