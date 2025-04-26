Зеленський звільнив Сергія Приходька з посади голови Роздільнянської РДА

Зеленський звільнив голову районної держадміністрації на Одещині
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Приходька з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області. Чиновник очолював район із 2021 року.
Відповідне розпорядження оприлюднила пресслужба Офісу Президента.
Звільнення голови РДА
Відомо, що Приходько подав заяву за власним бажанням. Водночас глава держави погодився на її задоволення.
"Звільнити Приходька Сергія Миколайовича з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою", — йдеться у розпорядженні.
Додамо, що Сергій Приходько керував райдержадміністрацією з лютого 2021 року. Цікаво, що того дня, коли він був призначений, його спочатку звільнили, а потім знову повернули на посаду іншим розпорядженням. Це вже було його друге призначення — вперше він очолив Роздільнянську РДА в січні 2020 року.
Що відомо про чиновника
До роботи на держслужбі Приходько понад сім років працював головним технічним керівником у компанії "Хлібна гавань-Термінал" у місті Роздільна. У його трудовій біографії також значаться керівні посади в агропромислових підприємствах району.
Сергій Приходько має дві вищі освіти. Перша — інженер-механік за спеціальністю "обладнання харчових виробництв", друга — керівник проєктів та програм за спеціальністю "управління проєктами". Також він був депутатом Роздільнянської районної ради VII скликання.
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