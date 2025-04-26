Зеленський звільнив Сергія Приходька з посади голови Роздільнянської РДА

Ексголова Роздільнянської РДА Сергій Приходько. Фото: Роздільнянська районна державна адміністрація

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Приходька з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області. Чиновник очолював район із 2021 року.

Відповідне розпорядження оприлюднила пресслужба Офісу Президента.

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Текст розпорядження. Фото: скриншот

Звільнення голови РДА

Відомо, що Приходько подав заяву за власним бажанням. Водночас глава держави погодився на її задоволення.

"Звільнити Приходька Сергія Миколайовича з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою", — йдеться у розпорядженні.

Додамо, що Сергій Приходько керував райдержадміністрацією з лютого 2021 року. Цікаво, що того дня, коли він був призначений, його спочатку звільнили, а потім знову повернули на посаду іншим розпорядженням. Це вже було його друге призначення — вперше він очолив Роздільнянську РДА в січні 2020 року.

Що відомо про чиновника

До роботи на держслужбі Приходько понад сім років працював головним технічним керівником у компанії "Хлібна гавань-Термінал" у місті Роздільна. У його трудовій біографії також значаться керівні посади в агропромислових підприємствах району.

Сергій Приходько має дві вищі освіти. Перша — інженер-механік за спеціальністю "обладнання харчових виробництв", друга — керівник проєктів та програм за спеціальністю "управління проєктами". Також він був депутатом Роздільнянської районної ради VII скликання.

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