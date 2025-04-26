Зеленский уволил Сергея Приходько с должности главы Раздельнянской РГА

Экс-глава Раздельнянской РГА Сергей Приходько. Фото: Раздельнянская районная государственная администрация

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Приходько с должности главы Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области. Чиновник возглавлял район с 2021 года.

Соответствующее распоряжение обнародовала пресс-служба Офиса Президента.

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Текст распоряжения. Фото: скриншот

Увольнение главы РГА

Известно, что Приходько подал заявление по собственному желанию. В то же время глава государства согласился на его удовлетворение.

"Уволить Приходько Сергея Николаевича с должности председателя Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области согласно поданному им заявлению", — говорится в распоряжении.

Добавим, что Сергей Приходько руководил райгосадминистрацией с февраля 2021 года. Интересно, что в тот день, когда он был назначен, его сначала уволили, а потом снова вернули на должность другим распоряжением. Это уже было его второе назначение — впервые он возглавил Раздельнянскую РГА в январе 2020 года.

Что известно о чиновнике

До работы на госслужбе Приходько более семи лет работал главным техническим руководителем в компании "Хлебная гавань-Терминал" в городе Раздельная. В его трудовой биографии также значатся руководящие должности в агропромышленных предприятиях района.

Сергей Приходько имеет два высших образования. Первое — инженер-механик по специальности "оборудование пищевых производств", второе — руководитель проектов и программ по специальности "управление проектами". Также он был депутатом Раздельнянского районного совета VII созыва.

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