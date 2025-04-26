Секретарь лицея в Одесской области осуждена за символику СССР

Полицейский с задержанной. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области осудили секретаршу лицея за распространение запрещенной коммунистической символики в соцсетях. Женщина, которая имеет гражданство Украины и России, публиковала в сети фото с гербом СССР и лозунгом советского периода.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Распространяла запрещенную символику

Известно, что 38-летняя женщина уроженкой Потсдама (Германия), имеет высшее образование, замужем и воспитывает несовершеннолетнего ребенка 2010 года рождения. По данным следствия, 28 апреля 2021 года, находясь дома, она со своего мобильного телефона "iPhone 7" опубликовала фотографию с изображением пятиконечной звезды, герба СССР и надписью "Мы — наследники Победы". Указанное изображение было доступно для неограниченного круга пользователей соцсети.

Какое наказание за распространение советской символики

Женщине предъявили обвинение по статье распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима. Во время рассмотрения дела обвиняемая заключила соглашение с прокуратурой Доброславской окружной прокуратуры Одесской области, признав свою вину. Стороны согласовали наказание — три года лишения свободы без конфискации имущества, с освобождением от отбывания наказания на испытательный срок один год.

Суд предупредил ее, что в случае совершения нового преступления в течение испытательного срока решение будет пересмотрено, и она может быть направлена к отбыванию реального срока заключения.

Напомним, в Одесской области несовершеннолетний парень намеренно поджег две трансформаторные подстанции. Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Приходько с должности председателя Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области.