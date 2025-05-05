За 3 500 доларів допомагала стати багатодітним батьком - схема з ухилення на Одещині

Фото: Головне управління Національної поліції

Працівниця на Одещині за гроші оформляла фіктивні статуси "багатодітного батька" для охочих уникнути мобілізації. Однак її викрили правоохоронці, жінці загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції.

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Подробиці справи

За даними слідства, організатором схеми була 30-річна екссекретар одного з районних судів Одеської області. Вона, використовуючи зв’язки з минулого місця роботи, домовлялась про розгляд справ за прискореною процедурою. Крім того підозрювана залучила до протиправної діяльності свого 30-річного співмешканця та 51-річну знайому. В обов’язки спільників входив пошук "клієнтів", бажаючих уникнути мобілізації, та жінок з неповнолітніми дітьми, які за гроші мали в суді підтвердити батьківство незнайомих їм чоловіків. Вартість на послуги становила 3500 доларів, з яких матері отримували 500 доларів. Правоохоронці затримали колишню співробітницю суда на Київщині.

Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який переправяв ухилянтів. А також про службовця, що займався крадіжками.