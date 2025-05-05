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Багатодітний тато за 3.5 тис. доларів — схема на Одещині

5 травня 2025 10:30
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
За 3 500 доларів допомагала стати багатодітним батьком - схема з ухилення на Одещині
Фото: Головне управління Національної поліції
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Працівниця на Одещині за гроші оформляла фіктивні статуси "багатодітного батька" для охочих уникнути мобілізації. Однак її викрили правоохоронці, жінці загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції.

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Подробиці справи

За даними слідства, організатором схеми була 30-річна екссекретар одного з районних судів Одеської області. Вона, використовуючи зв’язки з минулого місця роботи, домовлялась про розгляд справ за прискореною процедурою. Крім того підозрювана залучила до протиправної діяльності свого 30-річного співмешканця та 51-річну знайому. В обов’язки спільників входив пошук "клієнтів", бажаючих уникнути мобілізації, та жінок з неповнолітніми дітьми, які за гроші мали в суді підтвердити батьківство незнайомих їм чоловіків. Вартість на послуги становила 3500 доларів, з яких матері отримували 500 доларів. Правоохоронці затримали колишню співробітницю суда на Київщині.

на лаві підсудних опиняться члени злочинного угруповання, які за 3500 доларів оформляли фіктивний статус багатодітного батька
Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який переправяв ухилянтів. А також про службовця, що займався крадіжками.

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