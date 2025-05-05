Член громадського формування з охорони порядку на Одещині вимагав з чоловіка гроші за оформлення інвалідності.

Затримання фігуранта. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Член громадського формування з охорони порядку на Одещині вимагав з чоловіка з інвалідністю, який мав право на відстрочку, гроші за відсутність проблем із ТЦК. Правоохоронці піймали ділка на гарячому, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 54-річний інспектор з охорони громадського порядку дізнався про бажання громадянина отримати відстрочку від служби в ЗСУ через інвалідність. Після чого почав погрожувати йому проблемами в ТЦК і вимагати неправомірну вигоду за їх вирішення. За п’ять тисяч доларів підозрюваний обіцяв вплинути на знайомого службовця одного з територіальних центрів комплектування для прийняття ним позитивного рішення щодо чоловіка. А в разі відмови надати гроші погрожував негативними наслідками. Згодом правопорушник знизив ціну до 3600 доларів, додавши до "послуг" виключення чоловіка зі списку "ухилянтів". Поліцейські затримали ділка, щойно він отримав кошти, які одразу були вилучені як речові докази.

Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі ділок перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему з ухилення за 3,5 тисячі доларів. А також про службовця, що займався крадіжками.