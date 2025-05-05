Член общественного формирования по охране порядка в Одесской области требовал с мужчины деньги за оформление инвалидности.

Задержание фигуранта. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Член общественного формирования по охране порядка в Одесской области требовал с мужчины с инвалидностью, который имел право на отсрочку, деньги за отсутствие проблем с ТЦК. Правоохранители поймали дельца с поличным, ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 54-летний инспектор по охране общественного порядка узнал о желании гражданина получить отсрочку от службы в ВСУ в связи с инвалидностью. После чего начал угрожать ему проблемами в ТЦК и требовать неправомерную выгоду за их решение. За пять тысяч долларов подозреваемый обещал повлиять на знакомого служащего одного из территориальных центров комплектования для принятия им положительного решения в отношении мужчины. А в случае отказа предоставить деньги угрожал негативными последствиями. Впоследствии правонарушитель снизил цену до 3600 долларов, добавив к "услугам" исключение мужчины из списка "уклонистов". Полицейские задержали дельца, как только он получил средства, которые сразу были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас делец находится под стражей.

Напомним, недавно мы писали о схеме по уклонению за 3,5 тысячи долларов. А также о служащем, который занимался кражами.