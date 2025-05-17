ВЛК без ТЦК - возможно ли пройти самостоятельно

Военно-врачебная комиссия. Фото: Facebook/Киевский городской ТЦК и СП

В то время как вручение повесток часто происходит на улице или на блокпостах, все больше мужчин ищут способ пройти медицинскую проверку по собственной инициативе — спокойно, законно и без сопровождения ТЦК. Такая возможность действительно предусмотрена действующим порядком, однако остается малоизвестной. Как воспользоваться правом на самостоятельное прохождение военно-врачебной комиссии и почему бюрократические нюансы часто мешают даже в, казалось бы, очевидных случаях увольнения со службы?

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский юрист Алексея Шалару.

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ВВК без ТЦК

Один из самых распространенных вопросов, который сегодня волнует многих мужчин — можно ли пройти ВВК самостоятельно, без участия ТЦК. Таким образом не подвергая себя лишний раз стрессу и спешке. Юристы утверждают, что это вполне возможно и даже предусмотрено действующим порядком.

"Наличие военных — это вообще не обязательно. Например, я сам как годный к службе обязан проходить ВВК каждый год. И я это делаю без каких-либо проблем — беру электронное направление через "Резерв+", прихожу к врачам, и буквально за один день все прохожу. Никакого сопровождения от ТЦК, никто не мешает", — объясняет юрист Алексей Шалару.

Юрист Алексей Шалару, о ВЛК. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, государство уже открыло возможность цифрового взаимодействия, но эти инструменты пока малоизвестны широкой общественности. Именно поэтому большинство граждан до сих пор считает, что без ТЦК пройти ВЛК невозможно. Зато в принудительных случаях, когда людей доставляют в ВВК с задержанием, ситуация меняется кардинально. Там, по словам правозащитников, совсем другой подход, и часто — формальное рассмотрение дела без реального изучения состояния здоровья.

"Когда вас привозят насильственным способом и вы проходите ВВК за один час — то там совсем другое отношение, понимаете. Там никто не читает справки, вас просто "проводят" через кабинеты. А если вы сами пришли, имеете официальные документы, подтверждающие ваше состояние здоровья — тогда ситуация другая", — отмечает эксперт.

Эксперт Алексей Шалару, о ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Увольнение с военной службы

Сегодня также не менее актуальным остается вопрос увольнения с военной службы. Де-юре, военнослужащий должен быть мобилизован на весь период действия военного положения. Но де-факто существуют исключения — например, по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья близких родственников.

"Сейчас у меня на практике есть два случая. Например, женщина получила инвалидность второй группы, но ей не написали, что она нуждается в постоянной помощи. И вот воинская часть отказывает в увольнении, говорит: вам должна была дать эту справку именно МСЭК. То есть тот орган, который давал инвалидность, должен был отметить потребность в постоянной опеке. Но в нашем случае этого не сделали - и это стало основанием для отказа, несмотря на наличие всех других доказательств", — рассказывает юрист Алексей Шалару.

Юрист Алексей Шалару, об увольнении с военной службы. Фото: Новини.LIVE

Ситуацию осложняет также путаница между различными медицинскими комиссиями — ВКК, ВВК и МСЭК. Каждая из них имеет собственную компетенцию, но в документах не всегда четко указано, кто именно должен выдавать то или иное заключение. Еще один показательный случай — ситуация женщины военнослужащей, которая стремилась уволиться по уходу за ребенком. Формально она не была признана "одинокой матерью", хотя воспитывает ребенка самостоятельно. В армии ей отказали в увольнении, ссылаясь на отсутствие официального статуса.

"Сейчас мы обратились в суд, чтобы признать, что она является единственным иждивенцем. У нее есть ребенок до 16 лет, и она фактически одна его обеспечивает, хотя не имеет статуса "одинокой матери". Когда будет соответствующее решение суда, ее должны уволить из рядов ВСУ. Но здесь опять нюансы — в законе написано: инвалидность, потребность в опеке, содержание. И каждый этот момент должен быть оформлен правильно, иначе воинская часть воспользуется пробелом и откажет", — объясняет юрист Алексей Шалару.

Эксперт Алексей Шалару о судебной системе. Фото: Новини.LIVE

Такие примеры — не исключение, а скорее тенденция. Сегодня воинские части часто пытаются избежать увольнения военнослужащих, даже если для этого есть правовые основания.

"Мы постоянно оспариваем отказы в судах — в основном в административных. Но наша судебная система очень перегружена. Судей не хватает, производства тянутся по несколько месяцев. Например, одно из увольнений мы обжаловали еще в январе, и вот уже май, а суд до сих пор молчит", — говорит эксперт.

Юрист Алексей Шалару, об отказах в судах. Фото: Новини.LIVE

Ситуация с прохождением ВВК и увольнением со службы в условиях военного положения остается сложной и запутанной для многих граждан. Несмотря на наличие цифровых инструментов и правовых оснований для инициативного прохождения медицинских комиссий или демобилизации, на практике люди сталкиваются с бюрократическими преградами, отказами воинских частей и формальным подходом со стороны системы.

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