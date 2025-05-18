Первомайский протест возле ТЦК: мужчина порезал руку

Военная общается с парнем. Фото иллюстративное: Одесский ТЦК и СП

В Николаевской области мужчина после вручения повестки порезал вены, вызвал "скорую" и собрал группу поддержки. В территориальном центре комплектования (ТЦК) говорят — все было спланировано заранее.

Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в Николаевском областном ТЦК и СП.

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Николаевец получил повестку

В ведомстве рассказывают, что история началась с повестки. Мужчина из Первомайского района получил ее на территории Киевской области для уточнения данных. За несвоевременное обновление своих военных учетных документов система "Оберег" автоматически передала его в розыск.

Военнообязанный порезал вены

7 мая он явился в районный ТЦК, чтобы уточнить данные. Ему предложили пройти медкомиссию — стандартная процедура. Но вместо этого, по данным ТЦК, мужчина подготовил целый спектакль.

"Однако вместо прохождения ВВК, военнообязанный по непонятным причинам решил прибегнуть к перформансу. Провокация была продумана и запланирована, ведь накануне вечером в соцсети он призвал людей прийти поддержать его "протест", — написали в ТЦК.

По информации ТЦК и СП, утром 12 мая пришел в ТЦК не сам, а с несколькими людьми — уже с вызванной заранее "скорой". На глазах у присутствующих мужчина порезал себе руку. Медики сразу оказали помощь, жизни мужчины ничего не угрожало.

Напомним, в Харькове, по предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством на территории ТЦК. Также мы писали, что в Виннице в ТЦК избили мужчину на пункте предварительного сбора.