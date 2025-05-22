Как изменилась жизнь в Николаеве с 2022 года - Виталий Ким

Город Николаев. Фото иллюстративное: Евгения Вирлич

Жизнь в Николаеве стала спокойнее, чем в 2022-2023 годах, и даже похожа на мирную. Однако в некоторых районах региона люди до сих пор выживают под постоянными обстрелами.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Ранок.LIVE.

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Николаев находится в 50-60 километрах от линии фронта, однако это почти не влияет на жизнь в городе. Но в некоторых районах области ситуация сложнее. В частности, у Кинбурнской косы и вокруг Очакова, которые в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, россияне постоянно обстреливают гражданские, медицинские и полицейские машины.

"Есть участки, которые в 2-4 километрах от фронта, это Кинбурнская коса и Очаков. Кроме того, три населенных пункта до сих пор под оккупацией россиян. А это влияет, жизнедеятельность там изменена. Там проблематика есть постоянно. А в областном центре жизнь похожа на гражданскую", — говорит глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Виталий Ким также добавил, что количество ударов со стороны РФ уменьшилось, но они стали более массированными. В частности, вчера Силы обороны сбили 18 шахедов над Николаевской областью.

Напомним, недавно мы писали о том, почему россияне не рискуют своими кораблями. А также о задержании российского корректировщика в Николаеве.