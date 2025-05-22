Як змінилося життя у Миколаєві з 2022 року - Віталій Кім

Місто Миколаїв. Фото ілюстративне: Євгенія Вірлич

Життя у Миколаєві стало спокійнішим, ніж у 2022–2023 роках, та навіть схоже на цивільне. Однак у деяких районах регіону люди досі виживають під постійними обстрілами.

Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Ранок.LIVE.

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Миколаїв розташований за 50–60 кілометрів від лінії фронту, однак це майже не впливає на життя у місті. Але у деяких районах області ситуація складніша. Зокрема, біля Кінбурнської коси та навколо Очакова, які за кілька кілометрів від лінії бойового зіткнення, росіяни постійно обстрілюють навіть цивільні, медичні та поліцейські машини.

"Є ділянки, які за 2-4 кілометри від фронту, це Кінбурська коса й Очаків. Крім того, три населених пункти досі під окупацією росіян. А це впливає, життєдіяльність там змінена. Там проблематика є постійно. А в обласному центрі життя схоже на цивільне",— каже очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Віталій Кім також додав, що кількість ударів з боку РФ поменшала, але вони стали більш масованими. Зокрема вчора Сили оборони збили 18 шахедів над Миколаївщиною.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому росіяни не ризикують своїми кораблями. А також про затримання російського коригувальника у Миколаєві.