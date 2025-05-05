Мешканець Миколаєва коригував удари РФ в обхід ППО - СБУ

Підозрюваний і СБУ. Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала російського інформатора, який готував удари по Миколаєву "в обхід" української протиповітряної оборони. На нього відкрили справу, чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

За даними слідства, 31-річний мешканець Миколаєва коригував удари по військових. Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.

Щоб ВС РФ могли здійснювати обстріли "в обхід" ППО, він одночасно намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. А також вивідував маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп. Усю додаткову інформацію підозрюваний випитував у своїх знайомих під час побутових розмов. Контррозвідка Служби безпеки затримала фігуранта у його помешканні в Миколаєві. Під час обшуку у нього вилучено комп’ютерну техніку і телефон із доказами його діяльності на користь окупантів.



За матеріалами справи, інформатор працював на Сергія Лебедєва (псевдонім "Лохматий"), який переховується у Донецьку і працює одразу на дві ворожі спецслужби: ФСБ та воєнну розвідку РФ. Загалом з початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила вже понад 30 інформаторів із мережі "Лохматого".

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану). Миколаївця взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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