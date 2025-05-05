Житель Николаева корректировал удары РФ в обход ПВО - СБУ

Подозреваемый и СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала российского информатора, который готовил удары по Николаеву "в обход" украинской противовоздушной обороны. На него открыли дело, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, 31-летний житель Николаева корректировал удары по военным. Основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск. Чтобы ВС РФ могли осуществлять обстрелы "в обход" ПВО, он одновременно пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ. А также выведывал маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп. Всю дополнительную информацию подозреваемый выспрашивал у своих знакомых во время бытовых разговоров. Контрразведка Службы безопасности задержала фигуранта в его доме в Николаеве. Во время обыска у него изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами его деятельности в пользу оккупантов.



По материалам дела, информатор работал на Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматий"), который скрывается в Донецке и работает сразу на две вражеские спецслужбы: ФСБ и военную разведку РФ. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила уже более 30 информаторов из сети "Лохматого".

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ совершенное в условиях военного положения). Николаевца взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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