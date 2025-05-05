Необхідно більше озброєння для ППО Одещини та півдня — Сергій Братчук

Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Силам оборони півдня необхідно збільшувати кількість мобільних вогневих груп та їхнього озброєння. Це допоможе ефективніше відбивати дронові атаки ворога, які останнім часом почастішали.

Про це в рамках марафону "Єдині новини" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама

Читайте також:

Озброєння ППО

Аби протиповітряна оборона півдня стала ефективнішою, військовим необхідно якомога більше сучасного озброєння. Зокрема зенітно-ракетних комплексів типа "Гепард" та крупнокаліберних кулеметів для знищення ''шахедів''.

"Це крупнокаліберні кулемети від ''шахедів'' перш за все. Але ми говоримо і про "Гепарди". Або інші ЗРК малої та середньої дальності дії. Це те, що сьогодні ефективно допомагало б нам і покращило б результати відбиття комбінованих атак ворога", — каже речник Української добровольчої армії Сергі Братчук.

Сергій Братчук також додав, що кількість мобільних вогневих групп наразі необхідно постійно збільшувати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про удар по будинку в Одесі. А також про ймовірні теракти від ФСБ.