Необхідно більше озброєння для ППО Одещини та півдня — Сергій Братчук

Атаки на південь — необхідні мобільні вогневі групи та зброя
Силам оборони півдня необхідно збільшувати кількість мобільних вогневих груп та їхнього озброєння. Це допоможе ефективніше відбивати дронові атаки ворога, які останнім часом почастішали.
Про це в рамках марафону "Єдині новини" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Озброєння ППО
Аби протиповітряна оборона півдня стала ефективнішою, військовим необхідно якомога більше сучасного озброєння. Зокрема зенітно-ракетних комплексів типа "Гепард" та крупнокаліберних кулеметів для знищення ''шахедів''.
"Це крупнокаліберні кулемети від ''шахедів'' перш за все. Але ми говоримо і про "Гепарди". Або інші ЗРК малої та середньої дальності дії. Це те, що сьогодні ефективно допомагало б нам і покращило б результати відбиття комбінованих атак ворога", — каже речник Української добровольчої армії Сергі Братчук.
Сергій Братчук також додав, що кількість мобільних вогневих групп наразі необхідно постійно збільшувати.
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