Сергій Братчук про ймовірні теракти ФСБ у Росії

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: скриншот

Російські спецслужби ймовірно готують теракти на власній території. Ці провокації Кремль може використати для інформаційного тиску на Захід і виправдання нових репресій проти України.

Про це у суботу, 3 травня, в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник УДА Сергій Братчук.

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Він каже, що ФСБ можуть інсценувати на території самої Росії теракти, адже для них такі сценарії — це буденність. За його словами, навіть якщо такі "постанови" стануться, світ уже не сприйматиме їх так, як би того хотілося Кремлю.

"Я б особисто не здивувався. Думаю, ви — теж. Але ми попереджені, і наші партнери також. Допомога Україні з боку європейських союзників не зменшиться. А для Сполучених Штатів це може стати черговим подразником у відносинах із Росією", — додав Братчук.

Він зауважив, що Україна уважно стежить за розвитком ситуації, а також регулярно отримує непублічні сигнали підтримки від партнерів. Братчук переконаний, що і в самій Росії нині панує тривожна атмосфера. Окрім загроз провокацій, речник УДА відзначив і економічний тиск на Росію.

"Світ реагує — навіть нафтовий ринок показує, що щось не так. Санкції діють, і це те, що може примусити Росію до справедливого миру", — сказав речник.

Братчук також наголосив, що Україна усвідомлює можливість нових інформаційно-психологічних атак із боку Росії, однак не дозволить себе зламати.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про тимчасове припинення бойових дій на період відзначення 80-ї річниці Перемоги. Також ми писали, що українські сили знищили винищувач Су-30 над Чорним морем.