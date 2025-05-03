ЗСУ підбили Су-30 над Чорним морем біля Новоросійська

Російський літак під час запуску ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські окупанти скаржаться на втрату ще одного бойового літака. Українські сили знищили винищувач Су-30 морської авіації ближче до вечора 2 травня.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

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Збиття Су-30 над Чорним морем

За їхніми словами, його вдалося підбити за допомогою безекіпажного катера оснащеного ракетою класу "повітря-повітря" Р-73. Приємний інцидент стався на захід від Новоросійська, приблизно за 50 кілометрів від берега. Це сталося вчора ввечері, завдяки грамотно спланованій операції.

Тактика вже знайома: українські військові змусили пілотів вийти на атаку, а потім блискавично вразили. Обидва льотчики катапультувалися і були підібрані цивільними моряками. У російських пабліках — традиційний крик душі: "Пілоти живі, а борт — чорт із ним!"

Додамо, що наразі офіційних коментарів з боку України з приводу збиття російського літака немає.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, Росія здійснила атаку по території України із застосуванням 183 ударних БпЛА, а також двох балістичних ракет "Іскандер-М", випущених із Ростовської області та тимчасово окупованого Криму. Також ми писали, що у Чорному морі на чергуванні перебувають три російські ракетоносії з "Калібрами" на борту.