ВСУ подбили Су-30 над Черным морем у Новороссийска над Черным морем

Российский самолет во время запуска ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские оккупанты жалуются на потерю еще одного боевого самолета. Украинские силы уничтожили истребитель Су-30 морской авиации ближе к вечеру 2 мая.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

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По их словам, его удалось подбить с помощью безэкипажного катера оснащенного ракетой класса "воздух-воздух" Р-73. Приятный инцидент произошел к западу от Новороссийска, примерно в 50 километрах от берега. Это произошло вчера вечером, благодаря грамотно спланированной операции.

Тактика уже знакомая: украинские военные заставили пилотов выйти на атаку, а затем молниеносно поразили. Оба летчика катапультировались и были подобраны гражданскими моряками. В российских пабликах - традиционный крик души: "Пилоты живы, а борт — черт с ним!"

Добавим, что пока официальных комментариев со стороны Украины по поводу сбития российского самолета нет.

Напомним, в ночь на субботу, Россия осуществила атаку по территории Украины с применением 183 ударных БпЛА, а также двух баллистических ракет "Искандер-М", выпущенных из Ростовской области и временно оккупированного Крыма. Также мы писали, что в Черном море на дежурстве находятся три российских ракетоносителя с "Калибрами" на борту.