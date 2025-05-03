Ракетоносії Росії з "Калібрами" в Чорному морі

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок, 3 травня, у Чорному морі на чергуванні перебувають російські кораблі з крилатими ракетами. Також носії "Калібрів" зафіксовані й у Середземному морі.

Про це у суботу, 3 травня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у Чорному морі

У Чорному морі перебувають три російські ракетоносії. Кожен з них має на борту "Калібри", а сумарно залп може досягати 18 крилатих ракет. Це становить серйозну загрозу для південних регіонів України.

У Середземному морі теж не спокійно — там виявлено три ворожі кораблі, один з яких також озброєний "Калібрами" із потенційним залпом до 8 ракет. Водночас в Азовському морі наразі ворожих кораблів не виявлено.

Рух суден через Керченську протоку

Росія активно використовує Керченську протоку для переміщення суден. За останню добу до Чорного моря пройшли два судна, які попрямували в бік Босфору. Ще шість суден пройшли до Азовського моря, одне з них — з боку Босфору.

Військові кажуть, що РФ знову порушила Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS). Її кораблі вимикають системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює спостереження за ними й створює загрозу для цивільного судноплавства.

Нагадаємо, Чорне море досі є небезпечним для судноплавства через міни, які росіяни поскидали в акваторію, а процес розмінування затягується. Також ми писали, що внаслідок масованого удару російських БпЛА по Харкову кількість постраждалих зросла до 51 особи, є діти.