Ракетоносители России с "Калибрами" в Черном море

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро, 3 мая, в Черном море на дежурстве находятся российские корабли с крылатыми ракетами. Также носители "Калибров" зафиксированы и в Средиземном море.

Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в Черном море

В Черном море находятся три российских ракетоносителя. Каждый из них имеет на борту "Калибры", а суммарно залп может достигать 18 крылатых ракет. Это представляет серьезную угрозу для южных регионов Украины.

В Средиземном море тоже не спокойно — там обнаружено три вражеских корабля, один из которых также вооружен "Калибрами" с потенциальным залпом до 8 ракет. В то же время в Азовском море пока вражеских кораблей не обнаружено.

Движение судов через Керченский пролив

Россия активно использует Керченский пролив для перемещения судов. За последние сутки в Черное море прошли два судна, которые направились в сторону Босфора. Еще шесть судов прошли в Азовское море, одно из них — со стороны Босфора.

Военные говорят, что РФ снова нарушила Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS). Ее корабли выключают системы автоматической идентификации, что затрудняет наблюдение за ними и создает угрозу для гражданского судоходства.

Напомним, Черное море до сих пор является опасным для судоходства из-за мин, которые россияне сбросили в акваторию, а процесс разминирования затягивается. Также мы писали, что в результате массированного удара российских БпЛА по Харькову количество пострадавших возросло до 51 человека, есть дети.