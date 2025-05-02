Розмінування Чорного моря триває, незважаючи на те, що РФ поскидала КАБи в акваторію - речник ВМС Плетенчук

Міна у морі. Фото ілюстративне: ДСНС

Чорне море досі є небезпечним для судноплавства через міни, які росіяни поскидали в акваторію. Однак військові продовжують його розмінування, незважаючи на постійну небезпеку.

Про це розповів речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Розмінування акваторії

Речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що роботи з розмінування Чорного моря тривають щоденно, попри складні умови та обмежені ресурси. До того ж росіяни скинули в акваторію значну кількість вибухонебезпечних предметів, зокрема в районі морського коридору. Після втрати одного з літаків російська авіація припинила мінування, однак загроза від залишених боєприпасів зберігається.

"Росіяни доволі тривалий час скидали КАБи в районі, де проходив наш морський коридор. Ми відповідним чином побудували його так, щоб оминути ці небезпеки, але там залишається доволі велика кількість цих скидів", — каже речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук додав, що українські військові проводять операції власними силами, оскільки протимінні кораблі не можуть зайти в Чорне море через обмеження міжнародних конвенцій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічну атаку на Крим. А також про загрозу ракетоносіїв з моря.