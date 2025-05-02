Дроновая платформа "Магура". Фото иллюстративное: РБК-Украина

Вчера ночью Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по военным объектам в Крыму. Кроме зенитно-ракетных комплексов, ВСУ удалось уничтожить и несколько РЛС оккупантов.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук на стриме у Богдана Гайдамаки.

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Этой ночью точными ударами защитников было уничтожено две зенитно-ракетные установки С-300 в Крыму. Для атаки использовались плавучие платформы типа "Магура", с которых взлетают FPV-дроны и направляются к определенным заранее целям. Кроме того, беспилотниками было разрушено несколько радиолокационных станций, которые позволяют противнику отслеживать перемещения ВСУ.

"Важно то, что уничтожаются радиолокационные станции, то есть "глаза" врага на территории Крыма. Это то, что позволяет врагу отслеживать наши возможные движения. Этих РЛС уничтожено несколько по территории Крыма. Здесь также работали наши дроны. Демилитаризация полуострова продолжается", — говорит спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Напомним, недавно мы писали об угрозе от ракетоносителей с моря. А также о вероятности диверсии на Крымском мосту.