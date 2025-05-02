Российские корабли в Черном море с ракетами Калибр - угроза для Одесской области, от ВМС

Корабли РФ. Фото иллюстративное: Укринформ

РФ вывела на рейд в Черное море ракетоносители с "Калибрами" наготове. В Средиземной акватории сейчас также наблюдается присутствие нескольких российских военных кораблей.

Об этом 1 мая сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Количество кораблей в морях

В Черном море находится 15 военных кораблей России, 5 из которых могут выпустить до 34 ракет. В Средиземное море на рейды выведены три судна РФ, одно из которых снаряжено сразу 8 "Калибрами". В Азовской акватории присутствия врага не обнаружено.

Актуальная информация. Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 8 судов, 7 из них затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию — 2 корабля, 1 из которых направлялся со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали об одесских артиллеристах на Херсонщине. А также о годовщине атаки на Одессу.