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Одеські артилеристи показали як знищують ворога на Херсонщині

1 травня 2025 19:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одеські ЗСУ нищать ворога на Херсонщині - Братчук (відео)
Артилерія стріляє. Фото ілюстративне: Армія.Інформ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеські артилеристи знову нанесли нищівного удару ворогу на Херсонському напрямку. На цей раз піхота РФ була уражена двома влучними пострілами з гаубиці.

Про це повідомили бійці 126 окремої бригарит територіальної оборони м. Одеса.

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Артилеристи 126-ї окремої бригада територіальної оборони Одеса морської піхоти нанесли нищівний удар ворогу на Херсонському напрямку. Розвідка вчасно побачила живу силу і техніку ворога, а бійці двома влучними пострілами її знищили.

"Там точка у них, вони виїжджають туди технікою. Міняються там. Ну і ми тоді відпрацювали. Кажуть, що нормально. Ми два постріли зробили і наші коригувальники залишились довольними. Стараємся побільше їх викошувати", — каже командир артилеристського розрахунку Василь.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заяви Зеленського щодо кінця війни. А також про обстріл полігону на Дніпропетровщині.

Одеса Новини Одеси Сергій Братчук війна в Україні артилерія
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