Одесские ВСУ уничтожают врага на Херсонщине - Братчук (видео)

Артиллерия стреляет. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Одесские артиллеристы снова нанесли сокрушительный удар врагу на Херсонском направлении. На этот раз пехота РФ была поражена двумя точными выстрелами из гаубицы.

Об этом сообщили бойцы 126 отдельной бригарит территориальной обороны г. Одесса.

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Подробности боя

Артиллеристы 126-й отдельной бригада территориальной обороны Одесса морской пехоты нанесли сокрушительный удар врагу на Херсонском направлении. Разведка вовремя увидела живую силу и технику врага, а бойцы двумя меткими выстрелами ее уничтожили.

"Там точка у них, они выезжают туда техникой. Меняются там. Ну и мы тогда отработали. Говорят, что нормально. Мы два выстрела сделали и наши корректировщики остались довольны. Стараемся побольше их выкашивать", — говорит командир артиллеристского расчета Василий.

Напомним, недавно мы писали о заявлениях Зеленского о конце войны. А также об обстреле полигона на Днепропетровщине.