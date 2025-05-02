Вчора вночі Сили оборони України нанесли нищівного удару по військовим об'єктам у Криму

Дронова платформа "Магура". Фото ілюстративне: РБК-Україна

Вчора вночі Сили оборони України завдали нищівного удару по військових об'єктах у Криму. Окрім зенітно-ракетних комплексів, ЗСУ вдалося знищити й кілька РЛС окупантів.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук на стримі у Богдана Гайдамаки.

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Атака на Крим

Цієї ночі влучними ударами оборонців було знищено дві зенітно-ракетні установки С-300 в Криму. Задля атаки використовувалися плавучі платформи типу "Магура", з яких злітають FPV-дрони та прямують до визначених цілей. Крім того, безпілотниками було зруйновано кілька радіолокаційних станцій, які дозволяють противнику відслідковувати переміщення ЗСУ.

"Важливо те, що знищуються радіолокаційні станції, тобто "очі" ворога на території Криму. Це те, що дозволяє ворогу відслідковувати наші можливі рухи. Цих РЛСів знищено кілька по території Криму. Тут також працювали наші дрони. Демілітаризація півострову триває", — каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу від ракетоносіїв з моря. А також про ймовірність диверсії на Кримському мосту.