Крымский мост. Фото иллюстартивное: REUTERS

Россияне возле Керченского моста в Крыму приведены в полную боевую готовность из-за вероятности диверсий. А на самом сооружении образовалась огромная пробка из тысяч автомобилей.

Об этом сообщают партизаны движения АТЕШ и спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Меры безопасности

Агент движения "АТЕШ" из состава 12 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО ВС РФ сообщает, что его подразделение получило приказ быть в полной боевой готовности. Такое распоряжение оккупанты получили для быстрого реагирования на любые угрозы в районе Крымского моста в случае необходимости. Также на этом фоне было увеличено количество военных учений и стрельб.

Вероятность диверсий

Усилением мер безопасности РФ пытается спасти Крымский мост от возможных диверсий. Поскольку россияне массово направляются на полуостров в связи с праздниками. Из-за этого на путепроводе образовалась пробка из нескольких тысяч автомобилей.

"В русском мире сейчас неделя праздников. Соответственно много желающих оказалось посетить "Крым наш". Делают они это почему-то не через новоприобретенные "имперские территории", а почему-то через мост. А когда появляется такая массовость, может что-то и произойти, поскольку диверсанты могут с меньшими препятствиями попасть туда",— говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Напомним, недавно мы писали об угрозе кораблей с моря. А также о том. что Крым используют как площадку для запуска ракет.