Кримський міст. Фото ілюстартивне: REUTERS

Росіяни біля Керченського мосту в Криму приведені у повну бойову готовність через ймовірність диверсій. А на самій споруді утверилася величезна пробка з тисяч автівок.

Про це повідомляють партизани руху АТЕШ та речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Заходи безпеки

Агент руху "АТЕШ" зі складу 12 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО ЗС РФ повідомляє, що його підрозділ отримав наказ бути в повній бойовій готовності. Таке розпорядження окупанти отримали для швидкого реагування на будь-які загрози в районі Кримського мосту у разі необхідності. Також на цьому фоні було збільшено кількість військових навчань та стрільб.

Ймовірність диверсій

Посиленням заходів безпеки РФ намагається врятувати Кримський міст від ймовірних диверсій, оскільки росіяни масово прямують до півострову у зв'язку зі святами. Через це на шляхопроводі утворився затор з кількох тисяч автівок.

"В руськом мирі зараз тиждень свят. Відповідно багато бажаючих виявилося відвідати "Крим наш". Роблять вони це чомусь не через новопридбані "імперські території", а чомусь через міст. А коли з'являється така масовість, може щось і статися, оскільки диверсанти можуть з меншими перешкодами потрапити туди", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу кораблів з моря. А також про те. що Крим застосовують як майданчик для запуску ракет.