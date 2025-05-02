Разминирование Черного моря продолжается, несмотря на то, что РФ сбросила КАБы в акваторию - спикер ВМС Плетенчук

Процесс разминирования Черного моря затягивается — причины
Черное море до сих пор является опасным для судоходства из-за мин, которые россияне сбросили в акваторию. Однако военные продолжают его разминирование, несмотря на постоянную опасность.
Об этом рассказал спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".
Разминирование акватории
Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что работы по разминированию Черного моря продолжаются ежедневно, несмотря на сложные условия и ограниченные ресурсы. К тому же россияне сбросили в акваторию значительное количество взрывоопасных предметов, в частности в районе морского коридора. После потери одного из самолетов российская авиация прекратила минирование, однако угроза от оставленных боеприпасов сохраняется.
"Россияне довольно длительное время сбрасывали КАБы в районе, где проходил наш морской коридор. Мы соответствующим образом построили его так, чтобы обойти эти опасности, но там остается довольно большое количество этих сбросов", — говорит спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
Дмитрий Плетенчук добавил, что украинские военные проводят операции собственными силами, поскольку противоминные корабли не могут зайти в Черное море из-за ограничений международных конвенций.
Напомним, недавно мы писали о ночной атаке на Крым. А также об угрозе ракетоносителей с моря.
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