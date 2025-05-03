Сергей Братчук о вероятных терактах ФСБ в России

Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: скриншот

Российские спецслужбы вероятно готовят теракты на собственной территории. Эти провокации Кремль может использовать для информационного давления на Запад и оправдания новых репрессий против Украины.

Об этом в субботу, 3 мая, в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил представитель УДА Сергей Братчук.

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Он говорит, что ФСБ могут инсценировать на территории самой России теракты, ведь для них такие сценарии — это обыденность. По его словам, даже если такие "постановления" произойдут, мир уже не будет воспринимать их так, как бы того хотелось Кремлю.

"Я бы лично не удивился. Думаю, вы - тоже. Но мы предупреждены, и наши партнеры также. Помощь Украине со стороны европейских союзников не уменьшится. А для Соединенных Штатов это может стать очередным раздражителем в отношениях с Россией", — добавил Братчук.

Он отметил, что Украина внимательно следит за развитием ситуации, а также регулярно получает непубличные сигналы поддержки от партнеров. Братчук убежден, что и в самой России сейчас царит тревожная атмосфера. Кроме угроз провокаций, представитель УДА отметил и экономическое давление на Россию.

"Мир реагирует — даже нефтяной рынок показывает, что что-то не так. Санкции действуют, и это то, что может принудить Россию к справедливому миру", — сказал спикер.

Братчук также отметил, что Украина осознает возможность новых информационно-психологических атак со стороны России, однако не позволит себя сломать.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о временном прекращении боевых действий на период празднования 80-й годовщины Победы. Также мы писали, что украинские силы уничтожили истребитель Су-30 над Черным морем.